El Gobierno de Guadalajara recaudó más de 925 millones de pesos por impuesto predial durante enero, de los cuales 295 millones, es decir, el 32 por ciento, se pagaron mediante plataformas digitales y bancarias.

Detalla que en febrero continúa el descuento del 10 por ciento por pronto pago, vigente hasta el día 28, además de beneficios de hasta 80 por ciento para adultos mayores y otros grupos prioritarios.