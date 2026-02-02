La economía mexicana se recuperó en el último trimestre de 2025 y evitó una recesión técnica, tras crecer 0.8 por ciento, informó el INEGI.

El avance superó las estimaciones de especialistas, por lo que el PIB aumentó 1.6 por ciento en el cuarto trimestre.

El repunte fue impulsado por el sector agropecuario y los servicios, mientras la industria mostró un crecimiento moderado.

Por otro lado, las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron en noviembre un máximo histórico de 44.5 mil millones de dólares, un alza anual de 5.3 por ciento.

Con ello, México captó 17 por ciento de las importaciones estadounidenses, por encima de Canadá y China.