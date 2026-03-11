El Gobierno de Guadalajara informó que entre enero y febrero de este año recaudó mil 643 millones de pesos por concepto del impuesto predial.

Del total, 67% de los contribuyentes acudió a recaudadoras para realizar el trámite de manera presencial, mientras que el resto utilizó medios electrónicos.

Autoridades recordaron que el descuento por pronto pago ya concluyó y que, de no cubrirse el impuesto, se aplicarán multas y recargos.

No obstante, continúan vigentes descuentos de 50 a 80 por ciento para adultos mayores, personas con discapacidad, viudas y madres jefas de familia.