El defensa Rodrigo Schlegel regresará a la formación inicial del Atlas cuando el sábado visite al Toluca en la Bombonera.

En la Academia Aga, el conjunto Rojinegro continuó con su preparación y se confirma que el Schlegel será tomado en cuenta en el equipo que enfrente a los Diablos.

El argentino dice que el equipo debe comenzar a corregir varios aspectos para cerrar mejor el torneo y calificar a la Liguilla.

“Me parece que hay que tomarlo con tranquilidad, esperemos y sabemos que tenemos que ser un equipo más solido porque es lo que nos llevará a estos siete partidos que quedan ha sumar lo necesario para estar entre los mejores ocho, estamos trabajando en eso”.

Schlegel dijo que lamentó perderse el clásico tapatío por suspensión. (Por Martín Navarro Vásquez)