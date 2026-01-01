El Gobierno de Guadalajara reconoció a 718 trabajadores de la Dirección de Parques y Jardines, y entregó distinciones a quienes cumplieron 20, 25 y 30 años de servicio.

Durante el acto, se informó que en 2025 se realizaron más de 22 mil podas y 2 mil 304 derribos, además de tratamientos fitosanitarios y rescates de enjambres.

También se anunció un incremento salarial de 850 pesos para el personal de la dirección.

El municipio cuenta con 788 áreas verdes y 3.8 millones de metros cuadrados de espacios públicos.