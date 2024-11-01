Guadalajara será sede de la segunda parada de la Copa del Mundo de Clavados 2026, del 5 al 8 de marzo de 2026, en el Centro Acuático Metropolitano. Este evento, parte del circuito anual de World Aquatics, atrae a la élite mundial y servirá como preparación olímpica, consolidando a México como un importante anfitrión para el desarrollo de los deportes acuáticos.

La novedad es que vendrán mas participantes, quienes se han mostrado deseosos de estar en suelo tapatío, como lo señala Carlos González Director de Deporte Competitivo del Code Jalisco.

“Estaremos con alrededor de 170, 180 saltarines, tuvimos la vez pasada 120. Pero lo bueno es que vienen medallistas olímpicos mundiales, atletas que son inéditos en el deporte y que la verdad nos lleva de mucho orgullo poderles recibir”.

Jalisco es la base de la selección de clavados que tendrá como primera fecha mundial el 26 de febrero en Canadá. (Por Martín Navarro Vásquez)