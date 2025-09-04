El Gobierno de Guadalajara anunció la adquisición de 50 vehículos para la Comisaría.
La estrategia incluye la contratación de 250 nuevos policías, equipamiento y cercanía con la ciudadanía.
Sobre la contratación de 11 talleres externos para dar mantenimiento a las unidades, el Ayuntamiento aclaró que el proceso se realizó mediante licitación pública transparente y con un presupuesto total de 124 millones de pesos, no de 197 millones, como señaló la fracción de Morena.
GDL refuerza seguridad con compra de 50 patrullas y más personal
