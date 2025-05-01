El director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, informó el inicio ocho de 17 proyectos hídricos en igual número de estados para mejorar el abasto de agua potable, el drenaje y el saneamiento; la estrategia incluye la prevención de inundaciones.

“Nos van a ayudar no únicamente a resolver los problemas que se están viviendo actualmente sino sobre todo son proyectos que plantean soluciones para los siguientes 20, 30, 40 años, según sea el caso”.

Por otra parte, Conagua facilitará los trámites para la regularización de los títulos de concesión ya vencidos, en beneficio de pequeños y medianos productores agrícolas. (Por Felipe Barrera Jaramillo)