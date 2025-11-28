El gobierno de Guadalajara separó de su cargo a dos inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia que fueron videograbados cuando presuntamente extorsionaban y recibían dinero en efectivo en un negocio de pizzas ubicado en el cruce de avenida Belisario Domínguez y calle Esperanza.

El Ayuntamiento reconoció que los funcionarios habrían incurrido en actos de corrupción.

A través de redes sociales, la alcaldesa Verónica Delgadillo informó que, además de la destitución, el área de Asuntos Internos inició una investigación administrativa para determinar responsabilidades.

Reiteró que la administración municipal no tolerará hechos de esta naturaleza.

En el video se observa a los inspectores portar chalecos con el escudo oficial del municipio mientras dialogan con personal del establecimiento y reciben billetes en mano. (Por Edgar Flores Maciel)