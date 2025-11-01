Los recientes cierres carreteros protagonizados por transportistas y agricultores afectaron principalmente a productores de berries y aguacate en el sur de Jalisco, así como a la industria tequilera en La Barca y Atotonilco, informó el coordinador de los Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster-Jones.

El organismo reportó que, en un primer corte, las pérdidas ascienden a cerca de 200 millones de pesos, además de la detención temporal de operaciones en cuatro tequileras y afectaciones logísticas para 135 tráileres de la industria láctea.

Lancaster-Jones anticipó que la próxima semana se concluirá el recuento económico, el cual podría superar los 350 millones de pesos.

“La verdad es que nosotros sí creemos que pudiéramos estar llegando cerca de los 300-350 millones de pesos en pérdidas, sobre todo lo que más preocupa es que hay muchas empresas y mucho personal no pudo llegar a laborar y vamos a tener mucho retraso y eso se tiene que cuantificar y esos retrasos pueden significar cuantiosas pérdidas”.

El representante industrial señaló que, si las condiciones se estabilizan, el rezago generado por los bloqueos podría superarse hacia el 15 de diciembre, aunque con la contratación de más personal y la implementación de turnos dobles en las empresas.