Un total de 15 nuevos elementos se incorporaron al cuerpo de Bomberos de Guadalajara tras concluir el Diplomado en Formación Inicial Bombero Uno.

Se trata de 13 hombres y dos mujeres que se integrarán a la Coordinación de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, luego de tres meses de capacitación en combate de incendios, rescate urbano, manejo de materiales peligrosos y atención de emergencias.

Los nuevos integrantes fueron exhortados a aplicar sus conocimientos con enfoque preventivo y a mantener una preparación constante para atender situaciones de riesgo en la ciudad.