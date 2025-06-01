El gobierno de Estados Unidos anunció un aumento al incentivo económico para migrantes indocumentados que opten por abandonar el país de manera voluntaria antes del 31 de diciembre.

El apoyo subió a tres mil dólares por persona, además de cubrir el costo del vuelo de retorno, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

La medida forma parte de la estrategia migratoria de la administración del presidente Donald Trump, que ha reiterado su intención de reforzar las deportaciones.

El ajuste amplía el programa lanzado en mayo, cuando el incentivo era de mil dólares, y busca promover la llamada autodeportación para evitar procesos de expulsión forzada.