La recolección de basura en el municipio de Guadalajara se suspenderá este martes 16 de septiembre, con motivo del Día de la Independencia de México.

El ayuntamiento de Guadalajara dijo que las labores de recolección se reanudarán el miércoles 17 de septiembre, en sus horarios habituales, y ante eso, la recomendación es almacenar los desechos en casa y sacarlos hasta que se reinicie el servicio.

La autoridad municipal recuerda que la acumulación de desechos al aire libre atrae animales, genera malos olores y contribuye a la obstrucción de alcantarillas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones durante la presente temporada de lluvias.