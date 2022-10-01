El Sistema de Tren Eléctrico Urbano recordó a través de sus redes sociales, sobre el cierre de acceso a la estación Guadalajara-Centro de la Línea 3, debido a la ceremonia de Grito de Independencia en el Centro Histórico tapatío.

Este lunes 15 de septiembre, el Gobierno de Jalisco a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento, tiene preparada una serie de actividades con el objetivo de celebrar el 215 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México.

Los eventos inician a las cinco de la tarde.