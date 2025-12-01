Al regresar esta mañana a Monterrey luego de su participación con la Selección Mexicana en los juegos amistoso ante Panamá y Bolivia, el atacante naturalizado de los Rayados, Germán Berterame dijo que durante la semana definirá su traspaso al Inter Miami.

“¿Como va el tema personal de quedarte en Rayados o ir al Inter? Bien la verdad que ahora tuve muy poca participación, recién llego así que ahora a disfrutar a la familia y lo analizaremos toda esta semana. ¿La decisión está tomada o existe la posibilidad de que te quedes en Monterrey? Ya dije recién estoy llegando y voy analizarlo en la semana”.

Para que se concrete la negociación el equipo de la MLS deberá pagar 15 millones de dólares al Monterrey, que por su parte, ya le busca sustituto al delantero. (Por Manuel Trujillo Soriano)