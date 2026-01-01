El reforzamiento de brigadas de vacunación en los municipios con mayor incidencia de sarampión, así como la incorporación de pasantes y personal de enfermería y la instalación de puntos itinerantes en edificios y oficinas públicas, permitió que Jalisco alcance en la última semana la aplicación diaria de entre 10 mil y 12 mil dosis del biológico, informó el titular de Salud estatal.

El secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que estas acciones incluyen el traslado de brigadas desde municipios con menor número de casos hacia las zonas con mayor concentración de contagios, lo que ha fortalecido la capacidad de respuesta ante el brote.

“Esas acciones nos han venido dando resultados importantes en la última semana en la que hemos logrado incrementar prácticamente a aproximadamente entre 10 mil y 12 mil dosis diarias de la vacuna”.

Hasta este lunes, la Secretaría de Salud Jalisco reportó que, del total de casos confirmados, 26 personas permanecen hospitalizadas, entre ellas un adulto mayor. Asimismo, precisó que desde agosto de 2024, cuando inició el brote, a la fecha se han aplicado aproximadamente 700 mil vacunas contra el sarampión en la entidad. (Por Edgar Flores Maciel)