Le ofrecí una embajada y decidió aceptarla, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República.

“Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país, hasta que no se acepten las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla, pero aceptó el fiscal y aceptó, bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la Ley de la Fiscalía establecen que se queda una persona encargada”.

Y anunció que Ernestina Godoy presentó su renuncia como consejera jurídica de Presidencia y hoy estará asumiendo como encargada de Despacho en la FGR. (Por Arturo García Caudillo)