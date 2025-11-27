Ya es oficial. Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia a la Fiscalía General de la República, pues fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar una embajada, aunque no especifica cuál, así lo detalla en una carta dirigida a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. El texto del documento explica: “Informo que la propuesta de la titular del Poder Ejecutivo ya se encuentra en proceso administrativo y que, de concretarse, me permitirá continuar sirviendo al país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco.
Sólo se espera que la Cámara Alta ratifique la renuncia, lo cual podría suceder en las próximas horas. (Por Arturo García Caudillo)
Gertz Manero deja la FGR para ser embajador
