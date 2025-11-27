Ya es oficial. Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia a la Fiscalía General de la República, pues fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar una embajada, aunque no especifica cuál, así lo detalla en una carta dirigida a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. El texto del documento explica: “Informo que la propuesta de la titular del Poder Ejecutivo ya se encuentra en proceso administrativo y que, de concretarse, me permitirá continuar sirviendo al país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco.

Sólo se espera que la Cámara Alta ratifique la renuncia, lo cual podría suceder en las próximas horas. (Por Arturo García Caudillo)