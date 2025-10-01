Una vez registradas las listas oficiales de las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, se confirma que el mediocampista de los Xolos y del equipo nacional, Gilberto Mora; con 17 años y 240 días, será el jugador más joven entre los mil 248 futbolistas registrados para la justa mundialista y dice estar viviendo un sueño.

“Es un sueño, una motivación para mi y todos mis compañeros el poder representar a nuestro país en tu casa en México, es una motivación que tenemos con mucha ilusión creo que vamos a tener un poco de ventaja el que estemos aquí con toda nuestra gente apoyándonos y vamos a tratar de salir al campo a dar lo mejor de cada uno de nosotros para poder hacer el mejor Mundial. Desde chiquito que empecé a jugar futbol uno sueña siempre con poder representar a tu país y más en un Mundial, así que trato de disfrutar todos los días”

Morita portará el numero 19 en su uniforme del Tri. Por su parte, Craig Gordon portero de la selección de Escocia, será el jugador más veterano en este Mundial con 43 años y 162 días; hay una diferencia de 25 años entre Mora y Gordon.

Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.