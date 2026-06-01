El Gobierno de México analiza los alcances del más reciente anuncio de la administración Trump sobre reducción de aranceles al acero y al aluminio procedentes de México y Canadá, así lo comenta el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Respecto a acero y aluminio, ayer el presidente Trump y USTR publicó una disposición al respecto, ya la estamos revisando a detalle con la industria. En síntesis, una reducción en tasas de las tarifas, o en proporción de las tarifas o aranceles, y estimamos que el retó puede ser positivo. Es hasta donde tenemos hoy el análisis, porque hay que revisar muchos supuestos junto con la industria del acero, aluminio y cobre”.

Y es que Estados Unidos condicionó la reducción de 50 a 25 por ciento de aranceles al acero y aluminio mexicanos y canadienses, a que las empresas incrementen su inversión productiva en territorio estadounidense. (Por Arturo García Caudillo)