Con solo 17 años de edad, el mediocampista Gilberto Mora se ilusiona con jugar el Mundial 2026. Luego de una lesión que lo tuvo fuera algunos meses, está al cien por ciento concentrado con la Selección Mexicana y con motivación al máximo.

“Llegué desde lunes, estaba aquí entrenando solo, pero muy contento de poder estar otra vez en selección. Físicamente me siento muy bien, ya estoy al 100%. Entonces, disfrutando de las instalaciones nuevas, emocionado, motivado, disfrutando el momento y sobre lo que pasó, la verdad no me metí a ver mucho del tema y trato siempre de estar pensando en lo mío”.

Por otro lado señaló que sí la pasó mal luego de estar lesionado casi cuatro meses: “La verdad que al principio sí un poco triste cuando se dio todo eso de la lesión, pero siempre confié en mí, en Dios, que siempre los tiempos de él son perfectos y siempre trabajé todos los días para poder estar aquí en selección. La verdad no lo veía lejos, sabía que podía llegar, entonces siempre cada día motivado para poder estar otra vez

Mora dijo no pensar en su futuro”.

El Tricolor entrenó esta mañana en su segundo día rumbo al Mundial. (Por Martín Navarro Vásquez)