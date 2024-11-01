El juez Brian Cogan pospuso al 20 de julio la audiencia de sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.

Es el segundo aplazamiento, luego de que la defensa solicitara más tiempo para presentar argumentos que atenúen la pena, prevista como cadena perpetua.

El calendario fija el 6 de julio para la entrega del memorando de la defensa y el 13 para la respuesta de la fiscalía.

Zambada se declaró culpable en 2024 de múltiples cargos de narcotráfico y delincuencia organizada.