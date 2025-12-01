Un juez federal del Centro de Justicia Penal de Querétaro libró una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por su presunta participación en delincuencia organizada relacionada con tráfico de armas y de hidrocarburos.

De acuerdo con la causa penal 495/2025, la detención es considerada el único medio para llevarlo a proceso, debido al riesgo de fuga por su capacidad económica y constantes salidas del país.

El juzgador señaló que el imputado no cuenta con un domicilio fijo en México y posee múltiples activos y empresas en distintas entidades.

Una primera orden, emitida en noviembre, fue cancelada por criterio de oportunidad; sin embargo, el pasado 15 de diciembre se giró nuevamente el mandato judicial.