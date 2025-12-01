El Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares y paramilitares colombianos para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación en la disputa por el control del robo de combustible en Guanajuato, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La organización, fundada por José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, inició su confrontación con el CJNG en 2017 y se alió con los cárteles del Golfo y de Sinaloa para sostener la guerra.

El informe señala que el grupo opera desde 2014 y se dedica principalmente al huachicol y al tráfico de drogas.

Pese a estar preso desde 2020, “El Marro” continúa dirigiendo actividades criminales desde la cárcel.

Esta semana, el Tesoro estadounidense impuso sanciones contra el líder del grupo por su papel en el mercado ilegal de hidrocarburos.