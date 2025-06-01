Un juez de control emitió nuevas órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y otros exfuncionarios, por su presunta responsabilidad en delitos como homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, se trata de 16 mandamientos judiciales derivados de un operativo policial realizado en 2017 en la comunidad de Arantepacua, donde murieron cuatro personas y se denunciaron violaciones a derechos humanos.

Las autoridades sostienen que el despliegue habría sido ordenado desde niveles superiores del gobierno estatal.

Hasta el momento, el exmandatario no ha sido localizado y es considerado prófugo.