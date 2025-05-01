La cantante Shakira amplió su residencia en Madrid tras vender más de 450 mil boletos y sumó dos fechas más, con lo que ofrecerá un total de 11 conciertos en la capital española.

Las presentaciones se realizarán entre septiembre y octubre en un recinto temporal con capacidad para más de 50 mil personas por noche, como parte del cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

Además de los conciertos, se llevarán a cabo actividades culturales bajo el nombre “Es Latina”, que incluirán música, arte y gastronomía.

Antes de su paso por España, Shakira continuará su gira internacional en 2026, con eventos como su presentación en Copacabana, en Río de Janeiro, donde se espera una asistencia masiva. (Por Katia Plascencia Muciño)