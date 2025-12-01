Gloria Trevi desató “La Fiesta”, en la Arena Guadalajara, este viernes en la noche, con un espectáculo que estuvo cargado de energía y emoción, con cada canción que interpretó.

Con una experiencia completa, con luces sincronizadas, pantallas y escenarios elevados, con efectos especiales, exploró las canciones de sus más de 40 años de carrera, como “Mujer Maravilla”. “Medusa”, “Gloria”, entre otras, mientras invitaba al público a unirse a su celebración.

Entre cambios de vestuario y fragmentos mezclados de sus éxitos como “20 segundos” y “5 minutos”, y también “No querías lastimarme” y “El recuento de los daños”, Gloria cerró la noche con la efusividad del público, que coreó junto a ella “No estás sola”, y “Todos me miran”, y demostró su cariño y fidelidad a la cantante. (Por: Pilar Gutíerrez)