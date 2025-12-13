La Zona Metropolitana de Guadalajara registrará un ambiente fresco este sábado, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 26 grados.

A nivel nacional, canales de baja presión y el ingreso de humedad ocasionarán lluvias en entidades del sur del país.

Asimismo, el frente frío número 21 provocará rachas de viento y chubascos en el norte y noreste del territorio.