El gobernador Pablo Lemus Navarro confirmó este viernes una manifestación de trabajadores del Ipejal, quienes demandaron solución a problemas con contratos y desabasto de medicamentos.

El mandatario explicó que la licitación para la compra de medicamentos ya fue resuelta, lo que ha permitido elevar el abasto en la red estatal.

“Si es esto de los medicamentos, ya se dio el fallo de la licitación pública nacional para la adquisición de medicamentos en Pensiones del Estado, ayer no informé: en la red de salud estatal, nos la entregaron con el 76 por ciento de suministro de medicamentos. Ahorita, en la red estatal tenemos ya el 92”.

Autoridades estatales informaron que se logró un acuerdo con el sindicato y se estableció una mesa permanente de diálogo y reuniones de seguimiento, descartando afectaciones a los usuarios del instituto. (Por Edgar Flores Maciel)