Un choque fatal entre un tráiler y un automóvil particular dejó dos personas muertas este mediodía en la carretera Teocaltiche–Jalostotitlán, a la altura del kilómetro 27.

De acuerdo con Protección Civil y Bomberos de Jalisco, ambas unidades impactaron de frente, por causas que ya son investigadas. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia estatales y municipales, así como paramédicos.

Los dos ocupantes del vehículo particular, que viajaban como conductor y copiloto, murieron al instante; los cuerpos quedaron prensados dentro de la unidad, por lo que aún no se determina su identidad ni sexo.

La carretera permanece parcialmente cerrada mientras personal forense y autoridades realizan las diligencias correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)