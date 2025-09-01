Durante la presentación del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reafirmó su disposición a mantener un trabajo coordinado con el Gobierno Federal, sin distinción partidista.

Lemus destacó que esta colaboración ya ha generado avances importantes en temas como seguridad pública, salud y desarrollo tecnológico.

Mencionó como ejemplos el Centro de Diseño de Semiconductores “Kutsari”, la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco y la reducción de delitos de alto impacto como homicidios dolosos y robos.

En su mensaje, la presidenta Sheinbaum subrayó la puesta en marcha de 15 hospitales —incluido el de Tlajomulco—, así como la conclusión de la carretera Las Varas–Puerto Vallarta.

También reafirmó su apuesta por la “innovación soberana” para garantizar el desarrollo equitativo del país.

El informe abordó además temas relacionados con el impulso al campo, energías limpias e infraestructura nacional. (Por Edgar Flores Maciel)