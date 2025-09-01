Tras recibir el bastón de mando de los pueblos indígenas y afromexicanos, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, aseguró que sin la reforma judicial sería imposible que un indígena mixteco llegara al cargo que hoy ocupa.

“No me voy a cansar de señalarlo, sin la reforma judicial los pueblos indígenas no tendríamos la presencia que hoy estamos teniendo en la vida pública de nuestro país. Hace apenas un año era inimaginable que su servidor, como indígena, como gente del pueblo, a pesar de los estudios, a pesar del trabajo, a pesar de los méritos, era inimaginable que estuviera hoy en día hablándoles en el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Asimismo, prometió sanear la Corte y erradicar la corrupción. (Por Arturo García Caudillo)