México no es colonia ni protectorado, así respaldó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, la política exterior del Gobierno de la República, ante las voces críticas de quienes aplauden una posible intervención extranjera en nuestro país.

“Porque en nuestros días como en el Siglo XIX, hay voces que creen que los problemas de México deben resolverse desde fuera. Hay quienes celebran presiones extranjeras, quienes piden castigos externos, quienes quisieran que decisiones que corresponden al pueblo y a las instituciones mexicanas se tomen en otras naciones. Se equivocan, México no es colonia, México no es protectorado y México no acepta intervenciones”.

Sin embargo, agregó, el 5 de mayo nos recuerda que México es un país soberano y que la soberanía no sólo se defiende frente al exterior, sino que se construye todos los días hacia dentro con el combate a la pobreza y a la desigualdad. (Por Arturo García Caudillo)