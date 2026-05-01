Ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo gobernarnos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, en un mensaje sin destinatario, pero claramente dirigido al vecino del norte.

“Las y los mexicanos aprendimos bien la lección que nos dieron los liberales, los chinacos, los juaristas, los zacapoaxtlas que resistieron la invasión en 1862: ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía y estamos dispuestos siempre a defenderla”.

Al encabezar el desfile militar conmemorativo del 164 aniversario de la batalla de Puebla y acompañada de su gabinete legal y ampliado, de la presidenta del Senado y del ministro presidente de la Corte, es decir, sólo morenistas, sentenció.

“La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la Soberanía Nacional”. (Por Arturo García Caudillo)