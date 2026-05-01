El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron licencia temporal a sus cargos en medio de la investigación iniciada por la Fiscalía General de la República.

La indagatoria ocurre tras acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos de ambos políticos con el Cártel de Sinaloa.

Rocha Moya afirmó tener la conciencia tranquila y calificó los señalamientos como falsos.

En tanto, el Cabildo de Culiacán aprobó la separación de Gámez Mendívil y designó como alcaldesa interina a Ana Miriam Ramos Villarreal, quien se desempeñaba como síndica.