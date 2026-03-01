Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acudieron a la Secretaría de Educación Pública en el marco del Día Internacional del Trabajo para entregar su pliego de demandas.

El dirigente de la Sección 9, Pedro Hernández, criticó la falta de avances en temas como la abrogación de la ley del ISSSTE y cuestionó la viabilidad de recientes medidas en materia de salud.

También denunció descuentos salariales a docentes y señaló que las movilizaciones se replicaron en más de 20 entidades del país.

La organización insistió en la necesidad de un diálogo real con autoridades, encabezadas por el titular de la SEP, Mario Delgado.