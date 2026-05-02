Tras rendir protesta como gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla salió en defensa del mandatario con licencia, Rubén Rocha Moya, asegurando que las acusaciones en su contra por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, son falsas y sin fundamento.

“El doctor Rubén Rocha Moya a esta soberanía, en un párrafo señala lo siguiente: ‘Lo digo claramente y con contundencia, son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran’. Gobernador, la inmensa mayoría del pueblo de Sinaloa lo sabemos y estamos seguros que así será. Le expreso mi más profunda solidaridad”.

Bonilla, que era secretaria de Gobierno al mando de Rocha Moya, fue designada esta mañana por el Congreso local en sesión extraordinaria, urgente y express. (Por: Arturo García Caudillo)