México es mucha pieza, reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum, ante estudiantes politécnicos, al encabezar la Asamblea Informativa sobre la Beca Gertrudis Bocanegra en Palenque, Chiapas.

“Porque México es mucha pieza. Hay países que pueden ser potencia económica, pueden ser potencia militar, sí, pero la grandeza cultural de México no la tiene nadie. Por eso la canción de ‘Como México no hay dos’. El orgullo de ser mexicanos es algo extraordinario y siempre hay que estar orgullosos, saber de dónde venimos, sea que en nuestra sangre corra sangre de un origen indígena, sea que hay mestizos, sea que un extranjero ayer se hizo mexicano por nacionalidad, todas las mexicanas y mexicanos debemos reivindicar la grandeza cultural de México”.

Estamos recuperando la gloria y la dignidad de México, agregó y por eso es importante saber de dónde venimos y lo que significan las culturas originarias, las grandes civilizaciones mesoamericanas y lo que representa nuestra historia. (Por Arturo García Caudillo)