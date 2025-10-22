Gobernadoras y Gobernadores de la Zona Occidente participaron este miércoles en una Reunión Regional de Seguridad celebrada en La Mojonera, en Zapopan.

Durante el encuentro se revisaron avances en seguridad y se acordaron nuevas acciones de vigilancia en carreteras y fronteras estatales.

Además, se abordaron estrategias conjuntas para combatir la extorsión y la operación ilegal de máquinas tragamonedas.

El gobernador, Pablo Lemus, subrayó que los resultados positivos en la región derivan de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y del equipamiento táctico adquirido.