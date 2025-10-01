El presidente municipal de Zapopan y coordinador de los preparativos del Mundial 2026 en Jalisco, Juan José Frangie Saade, confirmó la cancelación del proyecto del Autotren que conectaría con el Estadio Akron, luego de que la empresa ModuTram notificara que no podría concluir la obra en los tiempos exigidos por la FIFA.

Frangie explicó que el organismo internacional fijó como fecha límite marzo de 2026 para concluir toda la infraestructura relacionada con accesos y movilidad, por lo que se optó por mantener el andador peatonal y la estación de Mi Macro.

Durante el torneo, el acceso vehicular estará restringido a un kilómetro del estadio.

El Autotren, un sistema eléctrico diseñado para movilizar a más de siete mil personas por hora, era una de las apuestas tecnológicas de transporte para el evento.