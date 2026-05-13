El gobierno de Guadalajara informó que brindó acompañamiento legal y apoyo psicológico a la menor de 9 años que fue víctima de tocamientos indebidos en una tienda de abarrotes de la colonia Santa Elena de la Cruz.

La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, señaló que desde que se conoció el caso se instruyó a la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara para atender a la familia y colaborar con las autoridades ministeriales.

“Nosotros desde el primer momento instruimos a la comisaría a que tomar a cartas en el asunto, y dos instancias internas de la comisaría dieron acompañamiento a la familia de la niña y a la niña. Primero, el acompañamiento para que pudiera hacer la denuncia, y segundo para que tuviera un acompañamiento psicológico, nosotros estamos dando esa atención y, repito, este acompañamiento”.

La alcaldesa condenó la agresión contra la menor y afirmó que la policía municipal colaboró con la Fiscalía del Estado de Jalisco en las investigaciones que derivaron en la detención del presunto responsable. (Por Edgar Flores Maciel)