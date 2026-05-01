La Coordinación General Estratégica de Seguridad (CGES) reunió este miércoles a alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara y representantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía con el objetivo de fortalecer la coordinación en materia de seguridad y mejorar los indicadores de percepción ciudadana.

Durante el encuentro se revisó la metodología de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), instrumento que mide la percepción de inseguridad y victimización en 91 zonas urbanas del país.

El titular de la CGES, Roberto Alarcón Estrada, destacó la importancia de comprender los criterios y estimaciones utilizados en la encuesta.

Por su parte, Dwight Dye explicó el proceso de selección de perfiles poblacionales considerados en la elaboración del estudio.

Durante la reunión, los presidentes municipales plantearon la posibilidad de ampliar las muestras de la encuesta y solicitaron incorporar información relacionada con avances estatales en materia de seguridad.

También pidieron contar con mayores datos sobre servicios públicos, al considerar que estos factores influyen directamente en la percepción ciudadana sobre seguridad. (Por Edgar Flores Maciel)