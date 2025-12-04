El Congreso de Guanajuato aprobó reformas para permitir el matrimonio igualitario para parejas sin importar su sexo o género.

Las reformas al Código Civil de Guanajuato reconocen ahora al matrimonio como la unión libre de dos personas, sin importar su sexo.

Con el cambio, el texto legal sustituye las referencias a “hombre y mujer” por “cónyuges”, con lo que se armoniza la normativa local con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.