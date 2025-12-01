En auténtico fast track, el Senado de la República le dispensó todos los trámites, incluido el saltarse a las comisiones correspondientes, y comenzó la discusión en el Pleno de la minuta relativa a la Ley de Aguas, que sólo dos horas antes habían aprobado los diputados. La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, así justificó declararla de urgente y obvia resolución.

“Que la materia hídrica se encuentra actualmente en una situación crítica que demanda respuestas rápidas por parte del Poder Legislativo, por lo que aplazar la deliberación de dicho asunto por el Pleno profundizaría vacíos regulatorios y de coordinación que día con día genera conflictos, ineficiencias y riesgos para la gobernabilidad”.

Cabe destacar que para que esto sucediera se requería la autorización de dos terceras partes de los de los presentes, y de 110 senadores que votaron, 83 lo hicieron a favor y 27 en contra. (Por Arturo García Caudillo)