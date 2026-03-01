El gobierno de Jalisco aceptará la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por presuntas omisiones en el caso del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán.

Así lo anunció el gobernador Pablo Lemus Navarro durante la conferencia matutina realizada este viernes en la entidad.

“Vamos a aceptar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para continuar con las investigaciones. Y por supuesto, si hay alguna disculpa pública que emitir por parte del gobierno del estado y tal como lo hice también con una madre buscadora que había sufrido una situación similar hace más de 15 años, también estoy dispuesto a emitir personalmente estas disculpas públicas”.

Lemus Navarro añadió que se buscará fortalecer el diálogo y el intercambio de información con colectivos de búsqueda, además de reiterar la disposición de su gobierno para cumplir con lo señalado por la CNDH.

No obstante, puntualizó que los hechos investigados no ocurrieron durante su administración ni durante la de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De concretarse, sería la segunda ocasión en la actual administración estatal en que el gobernador ofrece una disculpa pública relacionada con casos de desaparición. (Por Edgar Flores Maciel)