El Gobierno de Jalisco informó que la reasignación de mil millones de pesos al SIAPA, junto con las acciones de limpieza de tanques y redes de distribución que iniciarán el próximo lunes, buscan atender de manera inmediata el problema de agua sucia en la Zona Metropolitana.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, señaló que la meta es lograr resultados en el corto plazo, ante la cercanía del Mundial de Futbol.

“¿La meta a corto plazo sería junio, por el Mundial? La neta a corto plazo es ya. Esperemos que en semanas estemos listos ya. ¿Le preocupa el agua sucia para el Mundial? Claro que nos preocupa, nos preocupa que tengamos todas las condiciones para recibir a nuestros visitantes de la mejor manera, y por supuesto el agua es un servicio básico y un derecho que tenemos todos los ciudadanos, pero pues más también quienes hoy nos visitan. Nosotros estamos trabajando para que haya cambios inmediatos, hoy el nuevo director, el ingeniero Ismael Jáuregui está en las calles, está en las cuencas, está revisando la infraestructura personalmente”.

El funcionario añadió que la Comisión Estatal del Agua y Coprisjal mantienen el monitoreo y análisis del agua que se distribuye en la metrópoli, como parte de las acciones para mejorar su calidad. (Por Edgar Flores Maciel)