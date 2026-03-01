El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Jalisco, José Luis Tostado Bastidas, señaló que se revisará la propuesta de reforma judicial en la entidad, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucionales reformas similares en tres estados del país.

“Vamos a analizar la resolución, no tenemos la resolución completa. En base a los criterios que se hubiesen determinado ver cuáles de los puntos de la propuesta que presentó y que está para segunda lectura por Morena y sus aliados en este tema tendrían que replantearse e incluso, cuáles de las propuestas e ideas que hemos planteado de Movimiento Ciudadano tendríamos que ajustar en base a lo que hubiese resuelto la Corte”.

Entre los puntos señalados por la Corte, destaca el caso de Nayarit, donde no se incluyó el mecanismo de insaculación para la selección de aspirantes, un método que ha sido cuestionado por diversas bancadas, incluido Movimiento Ciudadano, así como por el gobierno de Jalisco.

El dictamen de reforma judicial en Jalisco continúa pendiente de discusión en el pleno del Congreso local. (Por Marck Hernández)