El Gobierno de Jalisco obtuvo una suspensión provisional que frena la construcción de hasta 17 mil viviendas en el fraccionamiento Valle de los Molinos, al norte de Zapopan.

La medida deriva de un juicio de amparo promovido por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y deja sin efectos una resolución judicial previa que favorecía al proyecto inmobiliario.

La suspensión impide a las autoridades emitir licencias de construcción, dictámenes ambientales o cualquier autorización para urbanizar cerca de 100 hectáreas ubicadas en el corredor de la carretera a Colotlán, zona clasificada como Área de Conservación Ecológica.

El gobernador Pablo Lemus Navarro advirtió que el desarrollo afectaría gravemente la movilidad y uno de los principales pulmones verdes del Área Metropolitana de Guadalajara, vital para la recarga hídrica y la mitigación del cambio climático.

La decisión, calificada por el propio gobierno como histórica, refuerza la defensa de un territorio ubicado fuera del polígono de crecimiento urbano autorizado. (Por Edgar Flores Maciel)