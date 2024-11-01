La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes inició la repavimentación de la carretera federal 80 Guadalajara-Barra de Navidad.
Se trata de 38 kilómetros que serán rehabilitados con acciones de bacheo, renivelaciones y colocación de nueva carpeta asfáltica.
Las obras beneficiarán a los usuarios que circulan por los municipios de Villa Corona, Tecolotlán, Unión de Tula, Autlán, Casimiro Castillo, La Huerta y Cihuatlán, entre otros.
Inicia repavimentación de la carretera federal Guadalajara–Barra de Navidad
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes inició la repavimentación de la carretera federal 80 Guadalajara-Barra de Navidad.