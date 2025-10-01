El Gobierno de Jalisco afirmó no tener conocimiento de actividades delictivas del exlíder sindical de transportistas Nazario “N”, detenido por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El exdirigente había sido visto en fotografías junto a diversos políticos locales, lo que generó cuestionamientos sobre su relación con autoridades estatales.

El coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón, aseguró que el caso no genera incomodidad en el gobierno y que no existía antecedente alguno que vinculara a Nazario “N” con actividades ilegales antes de su captura.

“No, no teníamos conocimiento. No, no me tomé fotografías ni tuve acercamiento en ninguno de los lugares que usted menciona. Pero no, no es que incomode, simplemente es una investigación que está llevando a cabo la autoridad federal, y que como todo ciudadano está sujeto a un proceso y, en su momento procesal oportuno, se determinará su responsabilidad”.

Por su parte, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, informó que Nazario “N” no enfrenta investigaciones abiertas en Jalisco por delitos de fraude o extorsión, y que su caso permanece bajo jurisdicción federal. (Por Edgar Flores Maciel)